اليوم السابع
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مدير قصر العينى الفرنساوى: نسبة التعافى بين مصابى كورونا بالعزل تتجاوز 99%

الثلاثاء، 04 يناير 2022 06:00 ص
مدير قصر العينى الفرنساوى: نسبة التعافى بين مصابى كورونا بالعزل تتجاوز 99% الدكتور عمرو الحديد مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوى
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور عمرو الحديدى مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوى، أن نسبة التعافى بين مصابى فيروس كورونا فى عزل قصر الفرنساوى تتجاوز 99 %، مؤكدا أن جميع المحجوزين فى العزل يتم تقديم برتوكولات العلاج لهم ومتابعة الحالة الصحية بشكل يومى ونسبة التعافى مرتفعة .
 
وأضاف الدكتور عمرو الحديدى فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بأميكرون بين المعزولين فى مستشفى قصر العينى الفرنساوى، مشيرا إلى استمرار العمل بالعزل فى الدور التاسع بالمستشفى من خلال مدخل خاص منفصل عن باقى المستشفى تماما وذلك لتجنب العدوى ومنع الاختلاط بين المرضى العاديين ومصابى الفيروس مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وخطة شاملة للوقاية من خلال تخصيص طاقم طبى وتمريض بعيدا عن العاملين بالمستشفى التى تستقبل المرضى العاديين.
 
ولفت مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوى، إلى انتظام العمل بالمستشفى بكامل طاقتها من حيث العيادات الخارجية وأيضا الاستقبال لكافة التخصصات للمرضى العاديين لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمرضى .
 

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