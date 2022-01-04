محافظ سوهاج يشهد اجتماع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمدرسة المتفوقين للعلوم

سوهاج محمود مقبول

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، بمدينة سوهاج الجديدة، بحضور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والمستشار شوكت زيان رئيس مجلس أمناء المدرسة، والدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وأعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.

رحب المحافظ بالحضور، لافتا إلى أن حضوره اليوم يأتي في إطار دعم المدرسة التي تعد إضافة قوية للمنظومة التعليمية بالمحافظة، ورسالة قوية لطمأنة أولياء الأمور أن المدرسة تسير بصورة جيدة، مؤكدا حرص المحافظة بالتعاون مع جامعة سوهاج، ومديرية التربية، على دعم المدرسة بكافة الإمكانات المتاحة لأداء رسالتها نحو أبنائنا الطلاب.

ومن جانبه، توجه المستشار شوكت زيان بالشكر للمحافظ على دعمه التام للمدرسة، وحرصه على دخول المدرسة الخدمة هذا العام من خلال تذليل كافة العقبات، والزيارات الميدانية المتكررة للمحافظ للمدرسة، للوقوف على آخر المستجدات، موجها الشكر لجميع الأطراف الداعمة للمدرسة في أداء رسالتها.