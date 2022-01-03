270 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى بمركزى أخميم وجرجا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أعمال إنشاء محطة مياه الصوامعة شرق المطورة بمركز أخميم بسوهاج والتى تبلغ طاقتها التصميمية 8 آلاف متر مكعب لكل يوم بتكلفة تبلغ 82 مليون جنيه على مساحة 3200 متر لتغذية 45 ألف مواطن بقرية الصوامعة شرق ونجوعها.

وبلغت نسبة تنفيذ المشروع حتى الآن 50%، هذا بالإضافة إلى تفقد أعمال المد والتدعيم لخطوط مياه الشرب بمركز أخميم والجارى تنفيذها بتكلفة تبلغ 4 مليون جنيه.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج مشروع انشاء محطة مياه بيت علام المطورة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 75 لتر لكل ثانية بتكلفة تبلغ 57 مليون جنيه وتغذى 30 الف مواطن بقرية بيت علام والنجوع المجاورة وأنه بلغت نسبة التنفيذ حتى الان 60%.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج مشروع صرف صحى المحاسنة والقرعان والذى تبلغ تكلفته الاجمالية 128 مليون جنيه ويضم محطتى رفع وشبكات انحدار بطول 42 ألف متر طولى وخط طرد بطول 8500 متر طولى وعدد 5 الأف وصلة منزلية ويخدم 41 ألف مواطن فى قرى المحاسنة والقرعان وبيت داوود وبلغت نسبة تنفيذ المشروع حتى الآن 98%.