نائب محافظ المنيا يكلف نائبه بالمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية بالمحافظة

المنيا -حسن عبد الغفار

أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالجهود المبذولة في تطوير منظومة القطاع الصحي بالمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للاهتمام بتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن هناك طفرة ملحوظة في تطوير المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، وخاصة عقب افتتاح رئيس الجمهورية لـ 3 مستشفيات تخصصية كبرى بمراكز سمالوط، ملوي وديرمواس ومستشفى الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنيا، ضمن سلسلة من الافتتاحات الرئاسية لعدد من المشروعات خلال أسبوع الصعيد، مشيراً إلى ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود لتقديم أفضل خدمة طبية لأهالينا المرضى.

وكلف محافظ المنيا ، نائبه الدكتور محمد أبو زيد بالمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، ومتابعة الموقف الحالي لأخر مستجدات فيروس كورونا المستجد، موجها وكيل وزارة الصحة، بمتابعة جميع المنشآت الصحية والمرور عليها وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بمستوى عال من الجودة على مدار 24 ساعة، مع مراعاة الانضباط والتواجد الفعلي للأطباء والعاملين مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية وتوفير جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ.

من جانبه، عقد نائب المحافظ اجتماعا مع مسئولي الصحة ومديري المستشفيات علي مستوي مراكز ومدن المحافظة، بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، حيث ناقش نائب المحافظ، خلال الاجتماع آخر التطورات للأوضاع الصحية في محافظة المنيا، وسير المنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظة، والوقوف على مستجدات الوضع فيما يتعلق بخطة المحافظة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والادوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة.

وخلال الاجتماع أكد نائب المحافظ أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة، برئاسة السيد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يتابع الموقف الصحي بالمحافظة أولا بأول، ونقل لهم، تحيات وشكر وتقدير محافظ المنيا، للأطقم الطبية كافة على تحملهم المسئولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالمحافظة، في ظل تلك الظروف الراهنة.