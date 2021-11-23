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توقيع غرامة على النادى

"نادى بنها" يمنع مشجعا من حضور المباريات بعد اعتدائه على أحد الحكام

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 06:25 م
"نادى بنها" يمنع مشجعا من حضور المباريات بعد اعتدائه على أحد الحكام نادى بنها الرياضى
القليوبية إبراهيم سالم

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قرر مجلس إدارة نادى بنها الرياضى برئاسة الدكتور مصبح الكحيلى، منع المشجع أحمد شوقى محمد، من حضور مباريات الفريق حتى نهاية الدور الأول، وذلك بسبب العقوبة الموقعة على النادى من لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصرى، نتيجة تعدى المشجع من جماهير النادى، على حكم  مباراة "بنها والمريخ"، الجمعة الماضية، عقب انتهاء المباراة، وتغريم النادى مبلغ 5 آلاف جنيه.

وأوضح النادى فى بيان له، أنه صدر عقوبة تم توقيعها على نادى بنها الرياضي من لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصرى، نتيجة تعدى أحد المشجعين من جماهير نادى بنها الرياضي على حكم مباراة بنها والمريخ، الجمعة الماضية، عقب انتهاء المباراة، وجرى تغريم النادى مبلغ 5 آلاف جنيها، ولذا قرر مجلس إدارة نادى بنها برئاسة الدكتور مصبح الكحيلى منع  المشجع أحمد شوقى محمد من حضور مباريات الفريق حتى نهاية الدور الأول.

وناشد مجلس إدارة نادى بنها الرياضي، جماهير كرة القدم للفريق والتى تحضر مبارياته لتشجيعه عدم التعدى باللفظ أو القول على أى شخص من حكام المباريات القادمة أو الفرق المنافسة، حتى لا يتم توقيع عقوبات مضاعفة على النادى مرة أخرى، موضحا أنه حينها سيضطر النادى لاتخاذ قرار قد يصل لمنع حضور الجماهير للمباريات، لكن لا يريد الوصول لهذا القرار.

قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة ضد نادى بنها الرياضى

قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة ضد نادى بنها الرياضى

 


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