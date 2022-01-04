محافظ الغربية يبحث إنشاء مجزر نصف آلى وسوق للماشية بالمحلة

الغربية: محمد طارق

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة حريصة كل الحرص على القضاء على الأسواق العشوائية وتطوير ورفع كفاءة المجازر داخل نطاق المحافظة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِدَ مساء اليوم بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، لبحث خطوات إنشاء مجزر جديد وسوق للماشية لخدمة أهالي المحلة الكبرى.

وخلال الاجتماع ناقش محافظ الغربية الاقتراح المقدم من نواب المحلة بشأن إيقاف العمل بمجزر المحلة الحالي نظراً لتردي حالته، وإنشاء مجزر جديد على غرار المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة، كما ناقش المحافظ مع الحاضرين مقترح إنشاء سوق للماشية بمركز المحلة.

وأكد المحافظ أن التعاون المثمر بين أجهزة المحافظة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يأتي في إطار اهتمام الجميع بالتكاتف من أجل رفعة شان المحافظة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة، الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، الدكتور خالد أبو شادي مديري مديرية الزراعة، ناجي حنا مدير إدارة أملاك الدولة بالديوان والدكتورة إيمان الشيخ مدير الإدارة الاقتصادية بالديوان.