محافظ أسوان يلتقى متضررى السيول ويناقش مطالبهم.. اعرف التفاصيل

أسوان – عبد الله صلاح

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته للمسئولين بالتعامل والتدخل السريع مع مشاكل وهموم المواطن وبذل أقصى الجهود لتلبية مطالبه، لعدم تصاعد هذه المشاكل، وهو الذى يعتبر موضع تقييم للمسئول وقدرته على التفاعل مع المطالب الجماهيرية، حيث سيتم محاسبة أى مسئول فى حالة تكرار شكوى المواطن التى عرضها من قبل.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان، مع حوالى 50 مواطن ومواطنة معظمهم من الحالات المتضررة من تداعيات السيول التى تعرضت لها المحافظة مؤخرا بحضور نائب المحافظ الدكتوره غادة أبو زيد.

واستمع المحافظ لمساكن المتضررين خاصة بالنسبة للحالات التى تعرض منازلهم وممتلكاتهم لأضرار متنوعة من جراء السيول، بجانب بعض الحالات الإنسانية.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بعقد لقاءات جماهيرية مماثلة كل يوم أحد أسبوعياً لتخفيف الأعباء عن أهالى المدن والقرى البعيدة بالتعامل الفوري مع مشاكلهم ووضع الحلول الجذرية لها، وهو الذى يتوازى مع الدور الحيوى للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين لتلقى طلباتهم، وعرضها على المحافظ بعد دراستها واتخاذ القرار المناسب لها.

وشهد اللقاء الجماهيرى مع المواطنين موافقة محافظ أسوان على العديد من طلبات التعويضات لمتضررى السيول سواء بإعادة إنشاء عدد من المنازل، وأيضاً ترميمها وصيانتها وتركيب الأسقف لها، بجانب توفير سكن بديل لبعض الحالات بمساكن حى السلام جنوب مدينة اسوان ، علاوة على بدء تسليم الأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية للمتضررين من تلف ممتلكاتهم والذين تم حصرهم بواسطة مديرية التضامن الإجتماعى.

واستجاب أشرف عطية لبعض الحالات الإنسانية من الأسر الأكثر احتياجاً بعد الدراسة الاجتماعية لإدراجها ضمن الحاصلين على أجهزة العرائس والكراسى المتحركة المخصصة للمعاقين، وكذا مساعدات عينية وغذائية، فضلاً عن صرف إعانات عاجلة وأخرى شهرية لمدة 6 أشهر من المبادرة المجتمعية "الناس لبعضهم".

وتابع، بأن عقد اللقاءات الجماهيرية يتوازى مع التفاعل الفورى للمحافظ مع مطالب وشكاوى المواطنين الذين يلتقى بهم أثناء جولاته الميدانية المتتالية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وأيضاً التي ترسل على الواتس آب الشخصى الخاص به أو على الصفحة الرسمية للمحافظة.