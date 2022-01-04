محافظ أسوان: المجتمع المدنى شريك أساسى فى الجهود التنفيذية

أسوان – عبد الله صلاح

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه من أجل تعزيز روح التعاون والتلاحم والتكاتف تواصل منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى دورها الوطنى لمساندة الأجهزة الحكومية فى كافة قطاعات العمل العام لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية.

وتابع محافظ أسوان، فى بيان صحفى، بأنه تواكباً مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى لعام 2022 عام المجتمع المدنى خلال كلمته بحفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن المجتمع المدنى يعتبر شريك أساسى للجهود التنفيذية بمختلف مناحى الحياة، حيث إن له دور متميز وملموس في تحويل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لواقع فعلى ملموس على الأرض من أجل الارتقاء بمستوى المعيشة والخدمات المقدمة للأسر الأكثر احتياجاً ليجسد ذلك نموذجاً يحتذى به فى المشاركة المجتمعية الجادة لتوفير أوجه الرعاية المتكاملة للمواطن البسيط.

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن مؤسسات المجتمع المدنى حققت سلسلة نجاحات وإنجازات لرفع العبء عن كاهل الفقراء والمرضى، وكذا دعم فئات العمالة الغير منتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا ضمن مبادرة "الناس لبعضهم" التى أطلقها المحافظ فى مارس 2020 لتجسد بذلك أكبر ملحمة مجتمعية.

وأشار إلى أن دور المجتمع المدنى كان بارزاً أيضاً في الإيجابية الكبيرة لتقديم يد العون والمساندة لمتضررى السيول الأخيرة التي شهدتها مدن المحافظة مما ساهم في تخفيف المعاناة عنهم وإحتواء تداعياتها على الوجه الأكمل ليؤكد ذلك بدوره على روح التماسك الذى تعيشه مصرنا الحبيبة في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسى والذى يضع دائماً تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لأبنائه بمختلف المناطق والقرى والنجوع فى مقدمة أولوياته واهتماماته.