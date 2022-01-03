تعرف على استعدادات "التعليم" لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تستعد مديرية التربية والتعليم بأسوان، لامتحانات الفصل الدراسى الأول 2021/2022، وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية داخل اللجان وخارجها للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين من فيروس كورونا ، وهو الذى يتوازى مع توفير كافة وسائل التهوية وتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء إمتحاناتهم فى سهولة ويسر.

قال عبد الكريم لطفى، القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، فى بيان صحفى، إن امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية ستبدأ من 29 يناير وحتى 3 فبراير بكافة الإدارات والأنماط التعليمية "عام ولغات وخاص ورياضى ودمج"، وسيؤدى 27 ألف و 397 طالب وطالبة الامتحانات داخل 294 لجنة إمتحانية ، على ألا تزيد الكثافة الطلابية بكل لجنة عن 14 طالب وطالبة تطبيقاً للإجراءات الوقائية.

وأضاف مدير التربية والتعليم، أنه سيتم تطبيق نفس التدابير الوقائية بلجان امتحانات النقل للمراحل التعليمية المختلفة والتي ستبدأ في الفترة من 9 إلى 23 يناير شاملة الإبتدائى والإعدادى والثانوى العام والفنى والمجتمعى ، بالإضافة إلى مدارس التربية الخاصة وذلك طبقاً لخطة وزارة التربية والتعليم والتي تم تعميم توقيتات الامتحانات على مستوى جميع المحافظات خلال نفس الفترة الزمنية.