محافظة الجيزة ترصف شوارع النيل السعيد والأقصر بالبدرشين وشمال.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

واصلت محافظة الجيزة مجهودات رصف وتطوير الشوارع والطرق ورفع كفاءتها لتيسير الحركة المرورية في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإنجاز مشروعات الرصف والتطوير للطرق للتسهيل على المواطنين.

وفي ذلك الإطار تابع محافظ الجيزة مجهودات مديرية الطرق بالمحافظة في تنفيذ أعمال رصف وتوسعة شارع النيل السعيد بمركز ومدينة البدرشين بدءاً من طريق مصر أسيوط الزراعي حتى ش عمرو بن العاص بإشراف المهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

كما تابع محافظ الجيزة مجهودات حي شمال الجيزة في إطار إستكمال تنفيذ الخطه الإستثمارية للرصف حيث تم إستكمال أعمال الرصف والأسفلت بشارع الأقصر بدايه من شارع البوهي وحتي شارع الأعتماد وذلك لتنفيذ الطبقة الثانية لرصف الشارع بمتابعه من السيد أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة .