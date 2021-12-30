اليوم السابع
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الانتهاء من تنفيذ رصف طرق بمراكز الوادى الجديد بتكلفة 83 مليون جنيه

الخميس، 30 ديسمبر 2021 11:15 م
الانتهاء من تنفيذ رصف طرق بمراكز الوادى الجديد بتكلفة 83 مليون جنيه رصف الطرق في الوادي الجديد
الوادى الجديد – ماهر البهنساوى

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أعلنت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الواداى الجديد عن الانتهاء من تنفيذ خطة الرصف بتكلفة اجمالية 83 مليون جنيه في مراكز " الخارجة – باريس – بلاط – الداخلة"، بإجمالى 34.5 كيلو متر.

وقال محسن مغربى مدير عام الطرق بالمحافظة فى بيان له، اليوم الخميس، إنه جرى الانتهاء من رصف 4 كم في مركز باريس وذلك في مدينة باريس ومدخل منطقة " أرض الملك" بتكلفة اجمالية 11 مليون جنيه.

وأضاف مغربى أنه تم أيضا  الانتهاء من رصف 12 كم في مركز الداخلة بواقع 2 كم في قرية المعصرة و2 كم في قرية أسمنت، و1 كم بقرية الشيخ مفتاح و7 كم في مدينة "موط" بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه.

وأكد مغربي، أن المديرية أنهت ضمن خطتها رصف 5 كم في مدينة بلاط بتكلفة اجمالية 12 مليون جنيه، ورصف 13.5 كم طرق وشوارع في مركز الخارجة بواقع 4.5 كم في قرية ناصر الثورة و 6 كم في 3 قرى بواقع 2 كم في كل قرية هم قرى " بولاق – المنيرة – صنعاء" .

وأفاد مدير الطرق على تنفيذ أعمال رصف شوارع وطرق داخلية في مدينة الخارجة وضواحيها بطول 3 كم بتكلفة إجمالية للمركز وقراه 30 مليون جنيه.  

وأشار مغربي، إلى أن المديرية أنهت الدراسات الهندسية والفنية لخطة الرصف للطرق الجديدة للعام المالي الجاري 2021/2022م، وجاري الاستعداد لتنفيذها بمجرد إنهاء إجراءات الاعتماد من محافظ الإقليم وعملية الطرح والبت الفني والمالي لتنفيذها.


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