اليوم السابع
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مباشر .. توافد عشرات السياح على كورنيش الغردقة وسط أجواء صيفية

الثلاثاء، 04 يناير 2022 10:49 ص
مباشر .. توافد عشرات السياح على كورنيش الغردقة وسط أجواء صيفية سياح من جنسيات مختلفة علي كورنيش الغردقة
البحر الأحمر- عماد عرفة

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، صباح اليوم الثلاثاء، بثا مباشرا من منطقة كورنيش الغردقة القديم حيث توافد عشرات السياح اليوم إلي الكورنيش لمشاهدة المنظر البانورامى لمدينة الغردقة وسط أجواء صيفية في طقس شتوى.

 

وشهد طقس البحر الأحمر اليوم طقس معتدل ودافئ وسماء صافية وشمس ساطعة، حيث استقبل كورنيش الغردقة عشرات السياح ضمن برامج رحلات الستي تورز التي تشهدها مدينة الغردقة وتنظمها للسياح يوميا وتبدأ بمنطقة الكورنيش القديم.

وتعد رحلات "الستى تورز" فى مدينة الغردقة التى تنطلق فى الساعات الأولى من الصباح من كورنيش الغردقة القديم أو كورنيش فلفلة كما يطلق عليه، ويشاهد السياح المنظر البانورامى لمدينة الغردقة ومسجد الميناء الكبير وميناء الغردقة البحرى والسياحى ومساكن ومعالم مدينة الغردقة.

ويطلق علي رحلات الستى تورز جولات البلد والهدف منها تعريف السائح بثقافة المدينة وطبيعة الحياة بها وكذلك لكسر الملل وعدم البقاء فى الفندق وعلى البحر فقط.

وكان أكد بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحين لـ"اليوم السابع" أن من أهم أهداف رحلات الستى تورز معرفة الحياة العامة للمدينة، وينتج عن ذلك انتعاش الحركة فى البازرات السياحية والمحال التجارية بشكل عام.

وأضاف نقيب المرشدين السياحين، جولات البلد تنظم من قبل شركات السياحة فى مدينة الغردقة وتعمل على انعاش الشارع السياحى ومن خلالها يتعرف السياح على ثقافات المجتمع المصري.

 


البحر الأحمر

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طقس البحر الاحمر

كورنيش الغردقة

رحلات الستى تورز

جولات البلد

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