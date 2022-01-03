نقطة انطلاق الرحلات البحرية .. شاهد أكبر تجمع لليخوت بالبحر الأحمر

البحر الأحمر- عماد عرفة

بث تليفزيون "اليوم السابع"، لايف جديدا من داخل مدينة اليخوت "مارينا الغردقة" بمحافظة البحر الأحمر مكان أكبر تجمع لليخوت السياحية التي يبلغ سعرها المليارات، حيث تعد تلك المنطقة نقطة انطلاق للنشات السياحية كل صباح إلى الجزر البحرية المختلفة والرحلات البحرية لممارسة الرياضات البحرية منها الغوص.

وتشهد مدينة اليخوت أو مارينا الغردقة تجمعات كبيرة من السياح الأجانب والمصريين الذين ينطلقون إلى رحلات بحرية مختلفة ومنها رحلات السفارى التى تبحر إلى أماكن الغوص البعيدة والتى تستغرق عدة أيام يتم ممارسة رياضة الغوص فيها لمدة أكثر من أسبوع.

كذلك تشهد تواجد اعداد كبيرة من السياح في الفترات الاولي من صباح اليوم لممارسة رياضة المشي علي رصيف المارينا واحتساء المشروبات علي الكافيهات والافطار من المطاعم الموجودة داخل مارينا الغردقة وهم يشاهدون منظر اللنشات السياحية المختلفة .

كما تشهد تلك المنطقة فى فترات المساء إقبال كبير من المواطنين والسياح للتنزه بها حيث يوجد بتلك المنطقة عدد كبير من الكافيهات والبازارات السياحية وسوق تجارى سياحى حيث يلتقط السياح صور تذكاريه لهم خلال تواجدهم فيها.