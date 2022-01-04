قاله خد الـ20 جنيه وروح.. "شريف" وجد 40 ألف جنيه وصاحبها صدمه برد فعله.. بث مباشر

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع محمد ربيع سعد والشهير شريف سعد السائق الأمين الذى عثر على مبلغ 40 ألف جنيه، ورد المبلغ لصاحبه، ويقول السائق الأمين، إنه مقيم بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية، مشيرا إلى أنه يعمل سائق سيارة أجرة بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية، وأنه حال قيامه بتوصيل أحد المواطنين إلى قرية البرانية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وخلال العودة عقب توصيله ومعه زوجته تلقيت اتصال من أحد الأصدقاء بالقرية، يؤكد لى قيام المواطن الذى قمت بتوصيل بفقده شنطة، وبالبحث عنها وجدت الشنطة ولم أقم بفتحها، وسلمتها لصاحبها، وأعطانى صاحبها عشرين جنيه على سبيل أمانتى معه.



ويضيف السائق الأمين: أنها ليست المرة الأولى لعثوره على مبلغ مالى بل عثرت أكثر من مرة وقمت بردها إلى أصحابها، مرددا عبارات أبويا ربانا على الحلال وقالت ابعدوا عن الحرام لو فيه أموال الدنيا، مطالبا جميع السائقين بالأمانة فى كل شيء لأنهم يتعرضون لمواقف من الركاب فى تركهم بعض أمتعتهم مع السائقين عن طريق النسيان.