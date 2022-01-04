غرامات على باكستانين باليونان انتهكوا إجراءات كورونا الاحترازية

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أعربت الحكومة اليونانية عن رفضها إلتماسًا قدمته الجالية الباكستانية لطلب إلغاء غرامات تم فرضها على أعضاء بالجالية كانوا قد انتهكوا الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد للاحتفال بالعام الجديد في ميدان رئيسي بالعاصمة "أثينا".

وقال وزير شئون حماية المواطنين اليونانيين "تاكيس ثيودورايكاكوس" - في تصريحات صحفية اليوم /الثلاثاء/، وفقًا لصحيفة (جريك سيتي تايمز) - إننا لن نلغى الغرامات التي فرضتها الشرطة اليونانية على أعضاء الجالية الباكستانية الذين كانوا قد تجمعوا بميدان "سينتاجما" دون ارتداء كمامات واقية.

وأضاف أن القوانين في اليونان يتم تطبيقها على الجميع، حتى ولو كان تواجد أؤلئك الأشخاص في الميدان تواجدًا عفويًا.

من جهته.. قال وزير التنمية والاستثمار اليوناني أدونيس جورجياديس إن الصور التي ظهر فيها مئات من الباكستانيين وهم يتدفقون على ميدان "سينتاجما" لا يمكن قبولها.

وقد ذكرت الجالية الباكستانية - في التماسها - أنها لم تكن تعرف أن مدينة أثينا ألغت كافة الاحتفالات بالميدان، وقالت إن تجمع أعضاء الجالية فيى الميدان كان عفويا ولم يكن منظما، وأنهم غادروا الميدان بطريقة سلمية بعد أن أبلغتهم الشرطة بأن يغادروا الميدان.