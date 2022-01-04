علامة تحدث عند غلق عينيك تدل على أنك تعانى من نقص فيتامين ب 12

كتبت فاطمة خليل

فيتامين ب 12 هو فيتامين قابل للذوبان في الماء يلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على الجهاز العصبي، وعندما تنخفض مستويات فيتامين ب12 يمكن أن يتسبب تلف النهايات العصبية في سلسلة من الأعراض، قد يكون أحدها ملحوظًا فقط عند إغلاق عينيك، بحسب ما ذكر موقع جريدة "دايلي إكسبريس".

ويسبب نقص فيتامين ب12 في الشعور بالاهتزاز وضعف الأعصاب ويؤثر على إدراك وضع العضلات والجسم عند إغلاق العينين وأدنى حد من الإشارات الخارجية، بمعنى أن الجسم يفقد قدرته على إدراك موضع كل جزء من أجزائه وعضلاته وأطرافه عند غلق عينيك، وهذه الظاهرة تسمى "إدراك الحس العميق".

ويحتاج جسم الإنسان إلى فيتامين ب 12 لإنتاج خلايا الدم الحمراء ، والأعصاب ، والحمض النووي ، والقيام بوظائف رئيسية أخرى.

غالبًا ما تتركز المضاعفات المرتبطة بالمستويات المنخفضة في أطراف الجسم - حيث تكون الأعصاب أكثر حساسية للمس.وفقًا لـ NHS ، يمكن أن يتسبب فيتامين B12 أو فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك في مجموعة واسعة من الأعراض.عادة ما تتطور هذه الأعراض بشكل تدريجي ، ولكن يمكن أن تتفاقم إذا لم يتم علاج الحالة.

فقر الدم هو المكان الذي يكون فيه عدد خلايا الدم الحمراء أقل من الطبيعي أو يكون لديك كمية منخفضة بشكل غير طبيعي من مادة تسمى الهيموجلوبين في كل خلية دم حمراء."

يمكن أن تكون الأعراض المرتبطة بمستويات B12 المنخفضة جسدية أو عصبية، وعادة ما تنطوي على نقص الطاقة وضيق التنفس والشعور بالإغماء.

يمكن أن تشمل الأعراض الشائعة الأخرى المرتبطة بمستويات B12 المنخفضة أحاسيس غريبة أو وخز في اليدين والساقين والقدمين.

تم وصف الحالة في دراسة الحالة لشخص يبلغ من العمر 31 عامًا أصيب بنقص B12 بعد خضوعه لعملية جراحية وعند الفحص ، أصيبت بفقدان عميق في وضع المفصل والإحساس بالاهتزاز في جميع الأطراف وترنح بشدة."

من هو المعرض لخطر نقص فيتامين ب 12؟



ذكر موقع Harvard Health أن الأطعمة الوحيدة التي توفر [B12] هي اللحوم والبيض والدواجن ومنتجات الألبان والأطعمة الأخرى من الحيوانات.

ونظرًا لوجود فيتامين ب 12 بشكل طبيعي في المنتجات الحيوانية ، فإن المجموعات التي تستثني اللحوم والأسماك من نظامها الغذائي تكون عمومًا أكثر عرضة للنقص.

والحالات التي تتداخل مع امتصاص العناصر الغذائية ، مثل الاضطرابات الهضمية أو مرض كرون ، يمكن أن تسبب مشكلة B12.

أولئك الذين خضعوا لعملية جراحية في المعدة قد يعانون أيضًا من نقص فيتامين ب 12 ، حيث قد يؤدي ذلك إلى استنفاد تركيز العامل الداخلي في المعدة.

لذلك تتداخل المستويات المنخفضة من العامل الداخلي مع قدرة الجسم على استخلاص فيتامين ب 12 من الطعام.

المرضى الذين يعانون من نقص شديد بسبب سوء امتصاص B12 قد ينصحون بحقن فيتامين د .



