ضبط 51 ألف لتر سولار وبنزين مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات مكثفة لمواجهة بيع الوقود المدعم، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد 387524 لتر سولار وبنزين تم تجميعها من السوق السوداء والتصرف فيها بدون وجه حق.

وضبط مستودع بوتاجاز بعدد 1311 أسطوانة غاز منزلية للتصرف فيها فى السوق السوداء، كما تم ضبط سيارة نصف نقل محملة بكمية قدرها 55 شيكارة أسمدة مدعمة تم تجميعها من السوق السوداء.

وكذلك ضبط محطة وقود غير مرخصة وذلك للتصرف فى كمية من المواد البترولية قدرها 369524 لتر سولار و8000 لتر بنزين، كما تم التحفظ داخل المحطة على عدد 3000 لتر سولار و3000 لتر بنزين لتجميعها من السوق السوداء بغرض التربح والكسب غير المشروع.

كما تم ضبط أحد مستودعات البوتاجاز، وذلك لقيامة بالتصرف فى كمية قدرها 1311 أسطوانة غاز منزلية فى السوق السوداء، وضبط سيارة نصف نقل محملة 55 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة تم تجميعها من السوق السوداء بغرض التربح والكسب غير المشروع.

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط أحد العهد الباطنية غير المرخصة، وتم التحفظ على عدد 3000 لتر بنزين وسولار تم تجميعها من السوق السوداء، وتم ضبط أحد العهد الباطنية غير المرخصة، وتم التحفظ على عدد 1000 لتر سولار وبنزين تم تجميعها من السوق السوداء بغرض التربح والكسب غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير محاضر بتلك المخالفات.

أشرف على الحملات المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، العميد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين.