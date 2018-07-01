ضبط سولار ومواد غذائية منتهية الصلاحية ودقيق مدعم فى حملة بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العقيد محمد عتمان مدير الإدارة، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، حملة مكبرة لإحكام الرقابة على الأسواق، وضبط السلع والمواد الغذائية منتهية الصلاحية، وأسفرت عن ضبط سولار واسطوانات غاز مدعمة ومواد تموينية مدعمة قبل تهريبها للسوق السوداء.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط أحمد .ح .ا صاحب مصنع ملابس الجوكر بقريه محلة روح مركز طنطا وبحوزته 100 لتر سولار مدعم من قبل الدولة تحرر المحضر رقم 658 جنح أمن دوله طوارئ مركز طنطا

وضبط سامح .ي .صاحب محل عطاره ببندر كفرالزيات - مقيم بقرية وبحوزته 600 عبوة مواد غذائية متنوعة بشأن تدوين سعر السلع قبل بيعها تحرر المحضر 21435 جنح مركز كفر الزيات

كما تم ضبط رشاد .م. ا. صاحب محل بقاله بشارع مصنع أبو السباع أول المحلة وبحوزته 180 عبوة مواد غذائية متنوعة بشأن تدوين سعر السلع قبل بيعها تحرر المحضر 623 جنح أمن دوله طوارئ قسم أول المحلة كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط أحمد. م. ع صاحب محل بقاله ببندر كفر الزيات وبحوزته 108عبوة مواد غذائية متنوعة بشأن تدوين سعر السلع قبل بيعها تحرر المحضر 21317 جنح مركز كفر الزيات

وتمكن ضباط الحملة من ضبط خالد. ع. ا صاحب سوبر ماركت بشارع كنسية الاروام ثان المحلة وبحوزته 66 عبوه مواد غذائية منتهية الصلاحية تحرر المحضر 8993 جنح قسم ثان المحلة

وضبط محمد. ج. م صاحب سوبر ماركت بشارع الرفاعى ثان طنطا وبحوزته 34 عبوة مواد غذائية متنوعة بشأن تدوين سعر السلع قبل بيعها تحرر المحضر رقم 16706 جنح قسم ثان طنطا

كما تمكنت الحملة من ضبط محمود. م. ا صاحب محل ميجا ماركت للمواد الغذائية بشارع ترعة سنارة أول طنطا وبحوزته 25عبوة مواد غذائية متنوعة بشأن تدوين سعر السلع قبل بيعها تحرر المحضر رقم 889 جنح أمن دوله طوارئ قسم أول طنطا وضبط طارق. ع. ز صاحب سوبر ماركت البركة بشارع طه الحكيم أول طنطا والمسئول عنه المدعو وليد عبد السلام زينهم أبوجاموس وبحوزته 52 عبوه مواد غذائية منتهية الصلاحية تحرر المحضر 20320 جنح قسم أول طنطا

كما تم ضبط أحمد. ف صاحب مخبز بلدى ببندر كفر الزيات لقيامه بالتصرف فى عدد 37 جوال دقيق بلدى مدعم زنة الجوال 50 كيلو من حصة المخبز تحرر المحضر 2 أحوال قسم مباحث تموين مركز كفرالزيات

وضبط محمود. ا. ح صاحب مخبز بلدى بقرية ميت الرخا مركز زفتى والمسئول عنه طلعت. ع. ا لقيامهما بالتصرف فى 50 كيلو دقيق بلدى مدعم من حصة المخبز تحرر المحضر 43 أحوال قسم مباحث تموين زفتى وضبط محمد. ا صاحب مخبز بلدى بقرية كفرالصارم مركز زفتى والمسئول عنه محمد ا ع مقيم بذات الناحيه لقيامهما بتجميع 50 كيلو دقيق بلدى مدعم من حصة المخبز المحضر 45 أحوال قسم مباحث تموين زفتى

كما تم ضبط السيد .ب. م صاحب محل بقاله ببندر قطور وبحوزته 50 كيلو زيت تموينى بقصد إعادة طرحه للبيع بالسوق السوداء تحرر المحضر 460 جنح أمن دوله طوارئ مركز قطور

كما قامت الحملة بالمرور على المحلات والأسواق وتم ضبط 34 قضية عدم حمل شهاده صحيه و21 قضية عدم الاعلان عن الأسعار وقضية بيع سجائر بازيد من التسعيرة و2 قضية انتاج خبز مخالف للمواصفات وقضية غلق مستودعات غاز فى اوقات العمل الرسمية وقضية عدم نظافة الخبز.