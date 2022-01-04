ضبط 125 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات مكثفة على الأسواق لمواجهة بيع السلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط مصنع بلاستيك لتصنيع مستلزمات السيارات يعمل بدون ترخيص، ويستخدم مستلزمات انتاج مجهولة المصدر وضبط 10400 كجم خامات انتاج رول.

كما تم ضبط سيارة لبيع المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وبها أكثر من 125000 جوانتى طبى وخيوط جراحه ولاصق طبى وقسطره ودرنقه وسرنجات.

وكذلك ضبط كميات كبيرة من عبوات توابل متنوعة زنة العبوه 4 كجم بإجمالي كميه 1980 كجم مجهولة المصدر.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين.