ضبط لحوم مجهولة المصدر بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ضبط رجال المباحث التموين بالجيزة، كمية من اللحوم مجهولة المصدر، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تم ضبط المتهم خلال شن حملة لرجال مباحث التموين بالجيزة، على عدد من الأسواق والمحلات التجارية، وثلاجات حفظ اللحوم، حيث ضبط بحوزته كمية من اللحوم تبين أنها بدون بيانات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على المضبوطات، تمهيدا لاتخاذ قرار بالتصرف بها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

.عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها