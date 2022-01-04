اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 06:42 م
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ضبط قائد سيارة نقل ثقيل عرض حياة مواطنين للخطر بالقاهرة

الثلاثاء، 04 يناير 2022 05:12 م
ضبط قائد سيارة نقل ثقيل عرض حياة مواطنين للخطر بالقاهرة متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم نشره على موقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام قائد سيارة نقل ثقيل بالقيادة برعونة معرضاً حياة المواطنين للخطر بالقاهرة.
 
 
 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق مدعوم بالصور بشأن قيام قائد سيارة نقل ثقيل "محددة" بالقيادة بطريقة متهورة بإحدى الشوارع بالقاهرة معرضاً حياة المواطنين للخطر.
 
 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة المشار إليها وقائدها حال سيره بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، وتبين أنها ملكه ورخصتى التسيير والقيادة ساريتان، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية

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