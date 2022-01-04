ضبط طالب إعدادى متهم بقتل آخر بطعنة نافذة فى مشاجرة بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، من ضبط طالب بالمرحلة الإعدادية في واقعة اتهامه بقتل آخر بالمرحلة الجامعية، وذلك بسبب نشوب مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة بدائرة قسم شرطة فاقوس.

البداية بتلقي اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس العام، باستقبال "محمد. أ. ح" 19 عاما، طالب بالمرحلة الجامعية، مقيم بدائرة القسم، مصابا بجرح نافذ بالبطن، وتوفي متأثرا بإصابته فور وصوله المستشفى.

كشفت التحريات الأولية، نشوب مشادة بين المجني عليه والمتهم "أحمد. م. ع" 14 عاما طالب بالصف الثاني الإعدادي، ومقيم بدائرة القسم، كونهما يعملان في محال مجاورة بدائرة القسم، تطورت إلى مشاجرة انتهت بقيام الأخير بطعن الأول بسلاح أبيض عبارة عن سكين طعنة نافذة، ما أدى إلى وفاته.

بتقنين الاجراءات، تم ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وملابساتها وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 102 إدارى قسم شرطة فاقوس لسنة 2021 .