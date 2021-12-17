ضبط طالبين لاتهامهما بقتل عاطل إثر مشاجرة عنيفة لخلافات بينهما بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط طالبين لاتهامهما بقتل عاطل أثر مشاجرة عنيفة بينهم بقرية زواية غزال التابعة لمركز دمنهور.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من مأمور مركز شرطة دمنهور

وبالفحص تبين اندلاع مشاجرة عنيفة بين "م. ه.ج" 35 سنة عاطل وله معلومات جنائية وبين "ا.ر" 16 سنة و "م.ع" 17 سنة طالبان ويقيمان قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور لوجود خلافات بينهم.

وقام على إثرها الطالب الاول بطعن المجنى عليه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته.

وتم نقل جثة المجنى عليه إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت مباحث مركز دمنهور بإلقاء القبض على المتهمين وجارى التحقيق معهم لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.