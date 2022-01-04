صورة اليوم.. سيارة المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأقصر تقدم خدماتها لذوى الهمم

الأقصر – أحمد مرعى

استكمل مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، استقبال سيارة المراكز التكنولوجية المتنقلة والتى من المقرر لها أن تتجول فى المركز لمدة ثلاثة أيام وذلك داخل أربعة قرى بالمركز، حيث قدمت الخدمات لعدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من أبناء المدينة.

ومن جانبها قال حنان أحمد المشرف العام علي المراكز التكنولوجية بمحافظة الأقصر، أن سيارة المراكز التكنولوجية المتنقلة توجهت لقرية المدامود قبلي فى اليوم الأول، كما توجهت إلى قرى الصعايدة والزينية بحرى وقرية العشي فى اليومين الثانى والثالث، والتى تقدم خدماتها بين المنازل للتيسير على المواطنين وخاصة كبار السن وذوى الهمم.

ومن جانبة قال مصطفى بشير، مدير المركز التكنولوجي بمدينة الزينية، أن الهدف من السيارة المتنقلة التيسير علي المواطنين وخاصة كبار السن وذوى الهمم، وذلك لتقديم جميع الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية الثابتة للمواطنين من تقديم ( رخص البناء - بيان صلاحية - شكاوى - كسح صرف صحي - طلب الحصول علي وحدة سكنية - طلب سداد رسوم - طلب مباني - طلب إنشاء سور)، كما تقدم السيارة التكنولوجية المتقدمة خدماتها فى تقديم شهادة صلاحية الموقع، وطلب انشاء مبنى، وطلب تعلية، وطلب تعديل مبنى، وطلب إزالة مبانى آيلة للسقوط،وطلب هدم، وخدمات اشغالات، وخدمات توصيل مرافق، وخدمات إعلانات، واستعلام عن طلبات التصالح، وطلبات السداد وخدمات أخرى متنوعة.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر، عن بدء العمل بسيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتجوب مختلف أحياء ومراكز ومدن وقرى المحافظة لتقديم كافة الخدمات الحكومية التي تقدمها المراكز التكنولوجية الثابتة للمواطنين بشكل أسرع، وذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة العنصر البشرى، وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل فعال وميسر ومتكامل في كافة المراكز والمدن طبقا لرؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة، موضحةً أن هذه السيارة هي مركز خدمة متنقل، حيث جرى تجهيزها بكل التقنيات الحديثة وربطها تكنولوجياً بالمحافظة؛ كما أن تلك السيارة ستتواجد بالأماكن الأكثر ازدحامًا لتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة.



السيارة تستقبل ذوي الإحتياجات وكبار السن بالزينية



سيارة المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأقصر تقدم خدماتها لذوي الإحتياجات الخاصة