تركيب أعمدة أمام مدينة الزينية بالأقصر وتسوية الشوارع ورفع التراكمات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية للقرية الزينية بحرى بمحافظة الأقصر، بحملة تسوية الشوارع ورفع التراكمات من الشوارع، وذلك بالتنسيق مع رئاسة المركز بإشراف العقيد أحمد الهوارى رئيس المدينة، وبناءاً على توجهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إلى رؤساء المركز والمدن بتكثيف المرور الدائم على منظومة النظافة والتجميل بالمركز والقرى.

وفى هذا الصدد قامت الوحدة المحلية للقرية الزينية بحرى بالتنسيق مع رئاسة المركز، بحملات مكثفة لتسوية شارع العصارة ورفع التراكمات من الشارع، وتسوية وتمهيد مداخل القرية، ورفع جميع مخلفات القمامة ورفع مخلفات القمامة بالسحارة، وذلك تحت إشراف يوسف أحمد جلال نائب رئيس مركز، وأحمد أبو عيش نائب رئيس المركز، ويوسف أحمد رئيس قرية الزينية بحري، ومنصور عبد الله مشرف النظافة بالقرية، كما تم اليوم تركيب عدد 2 عامود كهرباء إحلال وتجديد أمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية وذلك بالتنسيق مع هندسة كهرباء الزينية.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية للقرية المدامود بحري بتنسيق مع رئاسة المركز ومدينة الزينية، وتعليمات العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، بشن حملة بقرية المدامود بحرى تم خلالها تمهيد طريق الذي يربط قرية المدامود بحري وقرية الصعايدة حتي مزلقان الصعايدة، كما تم تمهيد طريق مدخل كبري الصعايدة حتي المعهد الدينى بالقرية، كما تم تمهيد طريق شارع مقابر نجع جاد الكريم إبتداءاً من مسجد أبو سنارى حتي طريق طيبة، للتسهيل على المواطنين ومازال العمل مستمر على الطريق، وتمت الحملة بإشراف يوسف جلال، وأحمد أبو عيش نائباً لرئيس المركز، وصلاح الدين على رئيس قرية المدامود بحري، وحميلي عبد الرحمن سكرتير القرية.



تسوية الشوارع ورفع التراكمات بقرية الزينية بحرى (1)



تسوية الشوارع ورفع التراكمات بقرية الزينية بحرى (2)