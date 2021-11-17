صرف تعويضات لـ48 مزارعًا بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان صحفى منذ قليل، أسماء دفعة جديدة من المزارعين الذين تقرر صرف تعويضات لهم، وأسماء المزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يومًا من تاريخ 14/11/2021 إلي 28/11/2021، وتقرر أن يكون يوم الاستحقاق للصرف للمبالغ المقررة الثلاثاء 23 نوفمبر الجارى، وفقا لبيانات الرقم القومى للمواطن المستحق ومن فرع البنك المختص.

كما أعلنت صرف تعويضات لـ45 مزارعًا من سكان مناطق زراعية بمركز الشيخ زويد والعريش فى مناطق: (البوابة، والدراوشة، والعكور، وحى أبو فرج، وحى أبوعيطة، وأبو رفاعى، وأبو العراج، والسدرة، وحى السلات، والوحشى، وأبو زيتون، والسبيل، والطويل".

ونشرت المحافظة كشف بأسماء الدفعة السادسة، وضمت أسماء المزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوم من تاريخ 9/9/2021 إلي 23/9/2021، وتضمن أسماء مزارعين من مركزي العريش والشيخ زويد، وعدد المزارعين 45 مزارعًا.

كما سبقهم صرف تعويضات لـ14 مزارعًا بنطاق مركزى العريش والشيخ زويد، ونشرت المحافظة كشف بأسماء المزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يومًا من تاريخ 8/8/2021 إلى 24/8/2021.

وتضمن البيان فى نطاق مركز العريش (أرض وضع يد) عدد المزارعين 10، تبدأ باسم محمد مصلح سالم منصور، وتنتهى باسم رمضان مصبح سلام مصبح، وفى نطاق مركز العريش (أرض انتفاع من الهيئة)، عدد المزارعين 2 هما محمد عابد سالم عبد الله، وورثة محمد صالح عيد.

وفى نطاق مركز الشيخ زويد (الجورة)، عدد المزارعين 2، هما عمر عيد راشد سليمان، وورثة عيد سالم عيد حمدان، وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها، صرف تعويضات لـ193 مواطنا من مدينة رفح، ونشرت المحافظة بيانا يوضح قائمة أسماء المستحقين لتعويضات المنازل للمرحلة الرابعة وما بعدها بالشريط الحدودى برفح، وهى الدفعة الثالثة بعدد 193 مواطناً للمستحقين لتعويضات المنازل للمرحلة الرابعة وما بعدها بالشريط الحدودى برفح، كما سبق وأعلن مجلس مدينة رفح استئناف صرف التعويضات الخاصة بالمنطقة العازلة الأسبوع القادم لمستحقى المبالغ من 400 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه.