اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يناير 2022 12:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

صان الحجر بالشرقية تُنفذ مشروعات خدمية بالخطة الاستثمارية بـ 9 ملايين جنيه

الثلاثاء، 04 يناير 2022 12:25 م
صان الحجر بالشرقية تُنفذ مشروعات خدمية بالخطة الاستثمارية بـ 9 ملايين جنيه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المحاسب سيد عبد الرازق رئيس مدينة صان الحجر بالشرقية، أنه جارى تنفيذ أعمال مشروعات ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى من خلال استكمال مبنى الحملة الميكانيكية بصان الحجر وشراء وتوريد أدوات ومهمات إنارة عامة وتجميل مدخل مدينة صان الحجر، واستكمال مبنى وحدة مرور صان الحجر، وشراء جليدر بتكلفة إجمالية بلغت 9 ملايين جنيه.

كما قامت رئاسة مدينة صان الحجر بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات المخالفه لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع، فضلاً عن رفع الإعلانات المخالفة، فتم تحرير 69 محضر إشغال وإزالة 82 حاله إشغال وإجمالى عدد الإعلانات المخالفة التى تم ازالتها 40 إعلانا، وتحرير 72 محضرا لأصحاب الإعلانات غير الرخصة ، وتم غلق 3 كافيتريات مخالفة ومصادرة 12 شيشة وتطبيق القانون على المخالفين.

كما شنت رئاسة مدينة صان الحجر حملات لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، فتم إزالة 15 حالة تعدى حرصاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة وتطبيق القانون على المخالفين.

قامت رئاسة مركز ومدينة صان الحجر برفع 42 ألف طن قمامة سنوياً من المدينة خلال الحملات اليومية التى تشنها رئاسة المدينة للحفاظ على جو بيئى صحى ونقى خالى من الفيروسات.


الشرقية

صان الحجر

مشروعات خدمية بالشرقية

الحصاد السنوي

محافظ الشرقية

الدكتور ممدوح غراب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بنعمرها بـ"حياة كريمة".. فحص 1000 مريض خلال قافلة طبية في صان الحجر بالشرقية.. إنشاء مدرسة بقرية منصور لحل أزمة عبور التلاميذ شريط السكة الحديد ببنى سويف.. بدء مشروع الصرف بقرية غرب أسوان.. تشغيل سجل مدنى بملوى

الأحد، 05 ديسمبر 2021 09:00 ص

محافظ الشرقية يترأس لجنتي اختبار لشغل وظيفتي نائب رئيس مدينتي صان الحجر والقرين

الإثنين، 02 أغسطس 2021 10:41 م

اعرف نسب تنفيذ مشروع إنشاء لوحة كهرباء صان الحجر بمليون و482 ألف جنيه

الأحد، 04 أبريل 2021 12:23 م

مدير صومعة صان الحجر بالشرقية: جاهزون لاستقبال 60 ألف طن قمح.. فيديو

الثلاثاء، 19 يناير 2021 04:05 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة