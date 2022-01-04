صان الحجر بالشرقية تُنفذ مشروعات خدمية بالخطة الاستثمارية بـ 9 ملايين جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المحاسب سيد عبد الرازق رئيس مدينة صان الحجر بالشرقية، أنه جارى تنفيذ أعمال مشروعات ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى من خلال استكمال مبنى الحملة الميكانيكية بصان الحجر وشراء وتوريد أدوات ومهمات إنارة عامة وتجميل مدخل مدينة صان الحجر، واستكمال مبنى وحدة مرور صان الحجر، وشراء جليدر بتكلفة إجمالية بلغت 9 ملايين جنيه.

كما قامت رئاسة مدينة صان الحجر بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات المخالفه لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع، فضلاً عن رفع الإعلانات المخالفة، فتم تحرير 69 محضر إشغال وإزالة 82 حاله إشغال وإجمالى عدد الإعلانات المخالفة التى تم ازالتها 40 إعلانا، وتحرير 72 محضرا لأصحاب الإعلانات غير الرخصة ، وتم غلق 3 كافيتريات مخالفة ومصادرة 12 شيشة وتطبيق القانون على المخالفين.

كما شنت رئاسة مدينة صان الحجر حملات لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، فتم إزالة 15 حالة تعدى حرصاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة وتطبيق القانون على المخالفين.

قامت رئاسة مركز ومدينة صان الحجر برفع 42 ألف طن قمامة سنوياً من المدينة خلال الحملات اليومية التى تشنها رئاسة المدينة للحفاظ على جو بيئى صحى ونقى خالى من الفيروسات.