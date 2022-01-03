محافظ الشرقية يسلم وحدة سكنية لإحدى السيدات الأولى بالرعاية بمركز الحسينية

الشرقية- إيمان مهنى

سلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، إحدى السيدات عقد وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بمركز الحسينية، نظراً لظروفها الاجتماعية والعائلية الصعبة ولتوفير سكن لائق لها ولأسرتها.

جاء ذلك خلال استقباله لها اليوم بمكتبه بالديوان العام في حضور المهندسة عبير عبد القادر مديره إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير أوجه الرعاية الإجتماعية للأسر المستحقة والتي تعاني من ظروف معيشية صعبة ، لافتاً إلى أنه من حق كل مواطن الحصول على مكان يليق به ومأوى ومسكن يحميه.

أعربت السيدة "أ.ع.ع "، عن امتنانها وتقديرها لإستقبال محافظ الشرقية لها اليوم بمكتبه وتسليمها عقد الوحدة السكنية المخصصة لها بمركز الحسينية.

فيما أوضحت مديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة أن الوحدة المخصصة للسيدة من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بمركز الحسينية وتقع بناحية النجيحي وتتكون من غرفتين وصاله ومطبخ ودورة مياه ، وتم الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لتخصيص الوحدة السكنية وتسليمها للسيده وأسرتها .

وكانت السيدة ، قد ناشدت محافظ الشرقية من خلال إحدى البرامج، بالحصول على وحدة سكنية ، ليصدر المحافظ توجيهاته لمديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة بإجراء بحث إجتماعي عن الحالة للتأكد من أحقيتها في الحصول على الوحدة طبقاً للإجراءات القانونية.