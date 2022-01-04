شبورة كثيفة وشوائب عالقة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

كتب محمود راغب



وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى: - الثلاثاء 4 يناير 2022: كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم، الثلاثاء، حتى الأحد المقبل، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.