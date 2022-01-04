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شبورة كثيفة تغطى سماء القاهرة الكبرى تصل للضباب حتى نهاية الأسبوع

الثلاثاء، 04 يناير 2022 09:54 ص
شبورة كثيفة تغطى سماء القاهرة الكبرى تصل للضباب حتى نهاية الأسبوع شبورة - صورة أرشيفية
كتب: محمود راغب

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تشهد القاهرة الكبرى،  شبورة كثيفة على الطرق، خاصة الطرق الرئيسة والطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية ، حيث تقل الرؤية بشكل كبير .

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع، لانخفاض كبير في الرؤية الأفقية تشهده معظم أغلب الأنحاء خاصة المناطق الشمالية، وذلك خلال الساعات الأولي من الصباح الباكر نتيجة تكون شبورة مائية كثيفة تصل الي حد الضباب علي الدلتا والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وخاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بتوخى الحذر على الطرق والقيادة بهدوء وتجنب السرعات الزائدة ، فضلا عن اتباع تعليمات المرور .

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء،  طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ،  شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، يشهد شبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:  القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة. 


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