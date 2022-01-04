رئيس وحدة حياة كريمة بأسوان : تنفيذ 75% لبعض مشروعات المبادرة الرئاسية

أسوان - عبد الله صلاح

أكد ناجح مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان، أنه تم المرور الميدانى لمشروعات التطوير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقرية الكاجوج بمركز كوم أمبو وتوابعها بإجمالى 7 قرى فرعية وعزب ونجوع.

وأضاف رئيس وحدة حياة كريمة بأسوان، فى بيان صحفى، أن المشروعات تضم إنشاء محطة لمياه الشرب وإنشاء مجمع للخدمات بنسبة تنفيذ 75 % وأيضاً مجمع زراعى بنسبة تنفيذ 55 % ، بالإضافة إلى مشروع إحلال وتجديد المدرسة الفكرية، بجانب رفع كفاءة 8 مدارس إبتدائية وإعدادية، علاوة على إنشاء مركز شباب بعزبة على سليمان، وتطوير وإنشاء أسوار لمراكز شباب سلوا قبلى والشبيكة والكاجوج، فضلاً عن مشروعات إحلال وتجديد محولات الكهرباء وإنشاء نقطة للإسعاف.

وأشار ناجح مصطفى، إلى أنه سوف يتم عقد اجتماع تنسيقى برئاسة أحمد شعبان نائب المحافظ مع مسئولي الجهات المعنية والشركات المنفذة من أجل مناقشة مختلف المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها وذلك للإسراع بمعدلات التنفيذ والبدء فى توصيل خطوط وشبكات الغاز الطبيعى والتليفون الأرضى ليعقبها تنفيذ أعمال الرصف لمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية بالقرية.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، كلف فريق عمل وحدة حياة كريمة بمواصلة الجولات التفقدية لمختلف مشروعات التطوير بجميع القرى المستهدفة وذلك لرفع مستويات الأداء وتذليل العقبات وضمان الانتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.