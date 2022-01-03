حياة كريمة بأسوان.. نجع جبران على موعد مع دخول الكهرباء وتدعيم خطوط مياه الشرب

أسوان - صلاح المسن

يواصل اليوم السابع تغطيته للموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم وتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، وتنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة ضمن المرحلة الأولى داخل قري ونجوع محافظة أسوان ففي مركز ادفو بالكلح غرب تتواصل أعمال تنفيذ مشروع المجمع الزراعي ضمن مشروعات مبادره تطوير قري الريف المصري " كذلك أعمال تنفيذ مشروعات مد وتدعيم خطوط مياه الشرب ضمن مشروعات مبادره تطوير قري الريف المصرى.

يجري العمل بمشروع إنشاء محطة المعالجة للصرف الصحى بقرية الصعايدة بحرى ، بجانب توصيل خطوط وشبكات الإنحدار بنفس المشروع بطول 2560 متر من إجمالى 5500متر ، بالإضافة إلى مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بقرية الصعايدة قبلى.

ومن المشروعات مشروع محطة المعالجة الثلاثية بالكلح شرق بمركز ادفو شمال محافظة أسوان ,حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الخرسانية بالمحطة 85 % ، وجارى العمل في خط الطرد بطول 4 كيلو متر، فيما تم الانتهاء من محطة الرفع بنجع الشهيد علي إسماعيل بالكيال .

وكذلك محطة المعالجة بطاقة 13.5 م3/يوم ضمن مشروع الصرف الصحى بالرمادى بحرى بتكلفة إجمالية 488 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ عام 20 % ويضم المشروع شبكات إنحدار بإجمالى 47.1 كم ، و 5 محطات رفع رئيسية وفرعية ، بالإضافة إلى خطوط الطرد والسيب ليخدم المشروع قرى الرمادى بحرى وقبلى.

وفي مركز نصر النوبة تم استلام الشركة المنفذة لأعمال الكهرباء لنجع جبران المحرومه من الكهرباء وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ثم لباقى قرى الوحده لاستكمال اعمال الاحلال والتجديد. وكذلك تجري عمليه تركيب خطوط المياه الجديدةوتسير بخطوات منتظمه وسريعوالانتهاء من المشكلة التي كانت السبب في تعطيل البدء في العمل بمدرسه بلانه ثالث الابتدائيه وجارى تنفيذ الأعمال على أرض الواقع وفي مركز كوم امبو تم استئناف اعمال الصرف الصحي في العتمور قبلي كما يجري تنفيذ أعمال تنفيذ الصرف الصحى بقرية سبعة قبلى وباقي قري مركز كوم امبو وفي قرية فارس والتي تضم 9 نجوع وتابع ، وتخدم نحو 14 ألف نسمة ، و الأعمال الجارية تشمل مشروع الصرف الصحى والذى شهد تنفيذ 16 كيلو متر من أعمال الشبكات من إجمالي 44 كيلو متر مستهدفه ، فيما جارى العمل فى مشروع إنشاء محطة المعالجة.

وفي مركز أسوان بدأ تنفيذ عمليات توصيل مشروع الصرف الصحى بقرية غرب أسوان.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تنفيذ 155 مشروعاً بمختلف المراكز والمدن بتكلفة 2.1 مليار جنيه، ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

و جارى العمل فى 350 مشروعاً بتكلفة 11.5 مليار جنيه، فى حين جارى التجهيز والإعداد لبدء الأعمال فى 306 مشروعات بتكلفة 610 ملايين جنيه.































































