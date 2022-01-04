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رئيس جامعة جنوب الوادى: نهتم بميكنة الخدمات ومنظومة التحول الرقمى

الثلاثاء، 04 يناير 2022 10:33 ص
رئيس جامعة جنوب الوادى: نهتم بميكنة الخدمات ومنظومة التحول الرقمى ورشة عمل
قنا صابر سعيد

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شهد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، ورشة عمل موازنة البرامج ومؤشرات الأداء التى أقيمت بحضور الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعادل احمد مصطفى، أمين عام الجامعة، وبمشاركة موظفى الوحدات الحسابية بكليات الجامعة والإدارة المركزية.

أكد رئيس الجامعة، على أهمية التخطيط الجيد للموازنة ومختلف أنشطتها وتحديد الأولويات وفقا للاحتياجات وضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وأهمية المتابعة الجادة والمستمرة لأوجه الصرف المختلفة.

وأضاف غرباوي، أن هناك اهتماما كبيرا من الجامعة بميكنة الخدمات والمعاملات الإدارية وانخراط كافة منسوبى الجامعة بمنظومة التحول الرقمي.

وقال الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن ورشة العمل تضمنت 3 محاور رئيسية وهى مؤشرات الأداء المالية للجامعات، التخطيط المالي، المتابعة والتقييم الفني، مشيرا إلى أن هناك العديد من البرامج التى تتضمنها موازنة الجامعة مثل إتاحة فرص التعليم العالى وتحسين جودة النظام التعليمى وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم.


جنوب الوادي

ورشة عمل

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