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بحضور نائب المحافظ..

"أثر توجيه التدريب على الأداء المهاري للاعبى كرة القدم" رسالة دكتوراه بجنوب الوادى

الإثنين، 03 يناير 2022 11:58 ص
"أثر توجيه التدريب على الأداء المهاري للاعبى كرة القدم" رسالة دكتوراه بجنوب الوادى الحضور
قنا صابر سعيد

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حصل الباحث أحمد الداوى محمد بخيت، المدرس المساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي، على درجة الدكتوراه عن رسالته المعنونة بـ"أثر توجيه التدريب وفق نظم إنتاج الطاقة بتشكيلات مختلفة لدورة الحمل على مستوى القدرات البدنية والأداءات المهارية المركبة للاعبى كرة القدم".

شهد المناقشة الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء فتحى الداوى وأسرة الباحث وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

تكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور محمد شوقى كشك، عميد كلية التربية الرياضية بالمنصورة سابقا، والدكتور أمر الله البساطي، عميد كلية التربية الرياضية بالمنصورة الأسبق، والدكتور أشرف محمد موسي، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي، والدكتور محمود محمد لبيب، وكيل كلية التربية الرياضية لشؤون التعليم والطلاب بجامعة جنوب الوادي.

 

 

 

 

 


رسالة دكتوراة

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