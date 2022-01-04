رئيس جامعة المنوفية يرأس اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية الجلسة الشهرية لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة "أون لاين" لشهر يناير 2022.

بدأ مبارك الجلسة بتوجيه التهنئة للأعضاء بمناسبة العام الميلادى الجديد، وتابع ما جرى تنفيذه من قرارات الجلسة الماضية للمجلس والتقارير الخاصة بمختلف الفعاليات والأنشطة المجتمعية التى جرت خلال الشهر، والتوصيات الخاصة بالندوات التى نظمت بكليات الجامعة، وتقارير القوافل المتكاملة لمختلف قرى المحافظة، كما استعرض مبارك تقرير يوم التحدى الذى نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمشاركة ذوى الهمم فى إطار فعاليات المبادرة الرئاسية قادرون باختلاف.

ووافق مبارك على تشكيل لجنة متابعة فعاليات مهرجان الأسبوع البيئى التاسع للعام الجامعى الحالى، ويكون الدكتور عبد الرحمن الباجورى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيسا للجنة المنظمة.

تضم اللجنة فى عضويتها الدكتور عبد الرحمن الباجورى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، علاء فتحى مدير عام شئون خدمة المجتمع، الدكتور وائل فخرى مدير عام المشروعات البيئية.