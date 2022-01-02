اليوم السابع
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انطلاق فعاليات "البرنامج الثالث للذكاء الاصطناعى" بحاسبات ومعلومات المنوفية

الأحد، 02 يناير 2022 06:26 م
انطلاق فعاليات "البرنامج الثالث للذكاء الاصطناعى" بحاسبات ومعلومات المنوفية رئيس الجامعة
المنوفية - محمد فتحى

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انطلقت اليوم فعاليات "البرنامج الثالث عن الذكاء الاصطناعى" الذى تنظمه إدارة إعداد القادة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة المنوفية بالتعاون مع الإدارة المركزية لبرلمان التعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور حاتم محمد سيد أحمد عميد الكلية وذلك بكلية الحاسبات والمعلومات.

 

 تناول الدكتور حاتم عميد الكلية أهمية الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته حيث تم عرض استراتيجية مصر فى الذكاء الاصطناعى وكذلك اهم تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مجال الخدمات والمنتجات المادية والفكرية.

 

قام بتنظيم الدورة طارق كمال مدير إدارة إعداد القادة ولمياء ابراهيم أمين عام الكلية بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب بالكلية نسرين عبد الهادى مدير إدارة رعاية الشباب ومحمود يونس ومحمد مليجى أخصائيين بإدارة رعاية الشباب.

 


جامعة المنوفية

البرنامج الثالث للذكاء الاصطناعي

كلية الحاسبات والمعلومات

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