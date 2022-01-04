اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:42 م
أكرم القصاص
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رئيسة تايوان تدعو المواطنين لتوخى الحذر عقب اكتشاف أول حالات أوميكرون

الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:04 م
رئيسة تايوان تدعو المواطنين لتوخى الحذر عقب اكتشاف أول حالات أوميكرون تساى إنج ون رئيسة تايوان
تايبيه /أ ش أ/

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دعت رئيسة تايوان تساى إنج ون، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى توخى الحذر من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك فى أعقاب اكتشاف أول حالات إصابة بالمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا فى الجزيرة.

 

وقالت تساى - فى منشور عبر موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعى نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية - "مع ظهور إصابات محلية يجب على الجميع الحذر"، مضيفة أنه تم تشديد تدابير الوقاية من الوباء فى المطار، وحثت المواطنين على الحصول على اللقاح فى أقرب وقت ممكن.

 

كانت تايوان قد أعلنت هذا الأسبوع تسجيل حالتى إصابة بالمتحور أوميكرون اكتشفتا فى فندق للحجر الصحي.

 

فيما صرح وزير الصحة التايوانى تشن شيه تشونج بأن شخصا آخر يعمل عامل نظافة فى المطار الدولى الرئيسى بالجزيرة "من المحتمل" أن يكون مصابا بالمتحور أوميكرون.

 


رئيسة تايوان

أخبار تايوان

أوميكرون

فيروس كورونا

لقاح كورونا

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