اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 03:36 م
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ختام البرنامج التدريبى "تطوير الذات" للعاملين بقطاع التعليم بالوادى الجديد

الثلاثاء، 04 يناير 2022 02:45 م
ختام البرنامج التدريبى "تطوير الذات" للعاملين بقطاع التعليم بالوادى الجديد ختام البرنامج
الوادى الجديد – ماهر البهنساوى

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اختتمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، فعاليات البرنامج التدريبى الخاص بتطوير الذات للعاملين بقطاع تعليم المحافظة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية، ضمن الخطة النصف سنوية للإدارة.

 

وحاضر الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة فى اللقاء الختامى حول تنمية التواصل مع الآخرين والتحفيز على النجاح والإنجاز وتحسين المهارات الشخصية والعملية.

 

جرى تنفيذ البرنامج على مدار 3 أيام بواقع 12 ساعة تدريبية، وفى ختام اللقاء منح وكيل التعليم بالمحافظة شهادات اجتياز التدريب للمتدربين، متمنيا لهم تحقيق أكبر استفادة من التدريب والحرص دائما على التطوير فى الآداء للتميز فى العمل.

 

وفى سياق متصل، فازت مدرسة الغرغور الابتدائية بالداخلة بالمركز الأول على مستوى المحافظة بمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية ( المرحلة الثالثة) ، وذلك فى إطار تنظيم مسابقة أوائل الطلبة للصفوف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي العام بالمدارس الرسمية والخاصة عربي علي مستوي الإدارات التعليمية.

 

ترأس اللجنة للقاء مدير إدارة التعليم الإبتدائى بالمديرية وأعضاء اللجنة موجهى عموم المواد الدراسية المختلفة والتربية الإجتماعية .

 

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى أن التصفيات على مستوى «مديرية التربية والتعليم»، حيث تشارك المدرسة الفائزة بتصفيات المرحلة الرابعة والأخيرة على مستوى الجمهورية.


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