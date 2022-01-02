تعليم الوادى الجديد: بدء تنفيذ البرنامج التدريبي لتطوير الذات للمعلمين

الوادى الجديد – ماهر البهنساوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد،عن بدء فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بتطوير الذات للعاملين بقطاع تعليم المحافظة بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة.

وأكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، أن التدريب بالتنسيق من إدارة التدريب بالمديرية وضمن الخطة النصف سنوية للإدارة، وبحضور عدد من المتدربين من الموجهين ومديري المدارس، ورؤساء الأقسام وجموع العاملين بقطاع التعليم ممن تنطبق عليهم شروط الحضور من خلال إعلان التقدم.

من جانبها قالت آمال عبد المريد، مدير الاتصال السياسي بتعليم الوادي الجديد ومسؤولة التدريب بالبرنامج، إن الهدف هو تنمية التواصل مع الآخرين والتحفيز على النجاح والإنجاز وتحسين المهارات الشخصية والعملية للعاملين بقطاع التعليم، فضلًا عن أن البرنامج يشمل تطوير الذات في إطار تنمية الكفاءة ومهارات الإدارة الحديثة، مشيرة إلى أن مدة البرنامج 3 أيام بواقع 12 ساعة تدريبية.

وفى سياق متصل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم الأحد، من تجهيزات فصل جديد لطلاب التربية الفكرية بمقر مدرسة الثورة الابتدائية بالخارجة.

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، أنه جرى تجهيز هذا الفصل بهدف خدمة أبناء قرية " الثورة" جنوب مدينة الخارجة والقرى المجاورة ، مضيفا أنه جرى تجهيز الفصل من خلال لجنة مشكلة لتجهيز الفصل بكافة الاحتياجات اللازمة لاستقبال الطلاب تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.