حملات لرفع الإشغالات بحى العجوزة فى الجيزة

كتب سيد الخلفاوى

شن حى العجوزة بالجيزة حملات لرفع الإشغالات بشوارع مناطق العجوزة والمهندسين وأرض اللواء، تم من خلالها رفع الإشغالات وتحرير المحاضر ومصادرة البطاقات للمحلات التجارية المخالفة لمواعيد الغلق واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمت إزالة أعمال تشطيبات مخالفة داخل محل تجارى بالعقار 39 شارع خاتم المرسلين من سلامة الراضى بأرض اللواء، كما تم كنس وتجريد ورفع مخلفات أتربة وتراكمات قمامة بعدة شوارع منها مطلع كوبرى أرض اللواء من جامعة الدول، وشارع الصفطاوى مع انس بن مالك، وسلم الاليزية بأرض اللواء، وشارع ترعة الزمر اسفل محور ارض اللواء، ومجمع مدارس ابراهيم البعثى، وشارع السودان وشارع العلمين.