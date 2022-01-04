حق بسنت لازم يرجع.. هاشتاج يطالب بمحاسبة المتسببين فى وفاة فتاة كفر الزيات

كتبت : شيماء عبد المنعم

تصدر هاشتاج "حق بسنت خالد لازم يرجع"، تريند توتير، حيث ندد الكثير من رواد مواقع السوشيال ميديا بالقضية، خاصة بعد انتشار تفاصيل ما حدث مع بسنت، وتحدث برامج التوك شو أمس الاثنين عن قضية بسنت.



احدي الامهات عن قضية بسنت خالد



تصدر هاشتاج حق بسنت



حق بسنت

ولم تخل التعليقات من المطالبة بحق بسنت، حيث كتبت إحدى الفتيات "بنت عندها 16 - 17 سنة اسمها بسنت خالد من قرية تابعة لكفر الزيات في الغربية، واحد فبرك لها صور وابتزها بيها ولما رفضت الولد نشر الصور ومحدش رحمها البنت مستحملتش كلام أهل البلد ودخلت فى حالة اكتئاب لحد ما انتحرت وسابت النوت اللى فى الصورة دى"، فى حين كتبت إحدى الأمهات على توتير "أبويا كان دائما يقول لى انزلى دائما لمستوى ابنك وما تقفيش من فوق تنصحيه أو تحاسبيه ! ماكنتش فاهمة ايامها اهميتها، وكل الامهات واقفين حواليا، بس عرفت معنى إن أولادك ما يخافوش منك وبتفهمهم، حبوا أولادكم واعذروهم، ده رزق ربنا لينا . حفظ الله اولادنا جميعا #حق_بسنت_خالد_لازم_يرجع".

وفي هذا السياق قال خالد شلبي والد بسنت ضحية الابتزاز المنتحرة في الغربية، إن ابنته الراحلة متفوقة دراسيًا، وحفظت كتاب الله وهي في الصف الخامس الابتدائي، وحصلت على جوائز على ذلك.

وتابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، مساء أمس الاثنين: البنت متربية أحسن تربية وكل البلد بتحبها عشان أخلاقها، وفى يوم من الأيام كان عندها درس الساعة 10 صباحًا، وعادت فى هذا اليوم حزينة وما كنتش عارفها من حزنها بسبب تغير لونها وكانت عيناها غرقانة دموع بعد معايرتها في الدرس بها، وفي هذا الوقت كنت أنا على علم بما حدث وما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا في البلد، وانتظرتها في البيت بعد الدرس وسألتها إيه ده"؟.

أكمل: "البنت فوجئت إني عرفت بقصة الصور، وقالت يابابا ده مش أنا، وفعلًا الصور والفيديو كانت لفتاة جسمها مختلف عن ابنتي، وبدت الفيديوهات المفبركة لسيدة أكثر سمنة من ابنتي.. واخدين صورها ولزقينها على جسم واحدة عارية وأنا مازعلتهاش لاني عارف بنتي وعارف أخلاقها دي حافظة القرآن وبتصلي".

وأضاف أن الصور منتشرة في البلد عن طريق الناس، قائلًا: "هديت بنتي ورحت أصلي قالوا تعالى البيت البنت مغمى عليها، وإحنا في طريقنا لمستشفى الجامعة حاولت تقولي يا بابا أنت مصدقني أن الصورة مش بتاعتى وإنى متربية أحسن تربية؟ قولتلها يا حبيبتي أنا عارف أن مش انتي".

وكان قد كشف عبدالله أبوالمجد، خطيب شقيقة ضحية ابتزاز الغربية، تفاصيل انتحار الفتاة بسنت خالد، قائلا "والدها شاهد مقطع فيديو منشور ليها بين شباب القرية من غير وشها، ركبوا وشها على صورة أخرى ونسبوا الصورة والفيديو ليها، وقالت لأبوها الصور دى متفبركة وراح صلى الجمعة رجع لقيها أخدت حباية الغلة وتوفيت، وقبلها توفى لوالدها 3 صبيان ودى الرابعة وحالة والدتها قبل وفاتها كانت عندها جلطة".

وأضاف فى مداخلة مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة سى بى سى، :"والدتها قالت دى مش جسم طفلة وهى عندها 15 سنة وشهرين ولا يعقل أن يكون ده جسمها"، مردفا: "دخلت تصلى فى أوضتها وخدت الحباية، لما المدرس فى درس خصوصى قدام زميلتها قالها انتى تريند رقم واحد أكتر من بتاع شيماء، وقالت لأختها فيه شابين يحاولوا يكلموها وهى رفضت وردوا عليها انتى بتتنكى علينا ليه هنجيب مناخيرك الأرض".

وتابع "مدرسين بسنت دخلوا فى مداخلات صحفية والكل بيشهد لها بالاحترام والأدب وهى حافظة لقرآن ربنا وبتصلى الوقت بوقته، وأهلها كانوا بيظبطوا مواعيدهم عليها وهى راجعة من الدروس، وهى إنسانة زى أى بنت محترمة رفضت تتكلم مع واحد فقالها انتى بتتنكى علينا ليه، وهى فى الصف الثانى الثانوى وكان حلمها تطلع دكتورة، والدها تقدم ببلاغ رسمى للنيابة".