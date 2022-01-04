اليوم السابع
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حرب العسل.. محتجون يطلقون 10 آلاف نحلة أمام قصر رئيس تشيلى.. صور وفيديو

الثلاثاء، 04 يناير 2022 05:03 م
حرب العسل.. محتجون يطلقون 10 آلاف نحلة أمام قصر رئيس تشيلى.. صور وفيديو مظاهرات تشيلى
كتب عبد الوهاب الجندى

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قام عدد من مربي النحل فى تشيلى بإطلاق حوالى 10000 نحلة أمام القصر الرئاسى، احتجاجا على موت مجموعات النحل نتيجة الجفاف.

 

واعتقلت قوات الأمن التشيلية فى العاصمة سانتياجو، عددا من مربى نحل نصبوا عشرات خلايا النحل أمام القصر الرئاسي ونظموا مسيرة أمام القصر الرئاسي في تشيلي، مطالبين الحكومة بالمساعدة لمكافحة الجفاف المستمر في تشيلي منذ 12 عاما، وفق شبكة "سي إن إن".

 

وطالب المحتجون بلقاء الرئيس سيباستيان بينيرا، لدعمهم بإعانات بسبب موت مجموعات النحل نتيجة الجفاف مما أثر على إنتاج العسل.

 

وقام المتظاهرون بإحضار 60 خلية نحل إلى الساحة خارج القصر الرئاسي، تحتوى على 10000 نحلة أطلقوها أمام القصر لتنتشر فى جميع أنحاء المنطقة، وقد أصيب 7 من ضباط الشرطة بلسعات الحشرات، ممن تم إرسالهم لتفريق الاحتجاج أو اعتقال النحالين.

من جانبها، قالت وزارة الزراعة التشيلية إنها تشارك القلق بشأن مصير النحل، وأكدت أنها منذ عدة أشهر تقدم المساعدة إلى 20 مستوطنة تعانى من الجفاف.

 

الشرطة تضبط النحل
الشرطة تضبط النحل

 

الشرطة تعتقل مطلقي النحل
الشرطة تعتقل مطلقي النحل

 


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قصر رئيس تشيلي

تشيلي

رئيس تشيلي

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