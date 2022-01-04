حاكم دبي يعلن إطلاق مبادرة لدعم "النوابغ العرب"

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أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة باسم (نوابغ العرب)؛ لتحديد أهم 1000 نابغة عربي خلال 5 سنوات في عدة مجالات ودعمهم علميا وبحثيا.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الشيخ محمد بن راشد قوله، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر): "نعلن اليوم إطلاق مشروع حضاري عربي للبحث عن النوابغ العرب الألف في مجالات الفيزياء والرياضيات وعلوم البرمجة والأبحاث والاقتصاد وغيرها".

وأوضح أن الهدف هو تمكين هؤلاء النوابغ "لأداء دورهم الحضاري والإيجابي في المنطقة".

وأعلن حاكم دبي تخصيص 100 مليون درهم إماراتي (الدولار يساوي3.67 درهم) للمشروع وتشكيل الإمارات لجنة لقيادة هذا الحراك العلمي الجديد تحت إشراف رئيس "متحف المستقبل" محمد القرقاوي ورئيسة وكالة الإمارات للفضاء سارة الأميري ووزير الذكاء الاصطناعي عمر العلماء ووزيرة الشباب شما المزروعي.

وأشار إلى أن "متحف المستقبل" في دولة الإمارات والذي سيتم افتتاحه قريبا، سيكون المركز الرئيسي لهذا الحراك العربي الجديد.

وقال الشيخ محمد بن راشد في هذا الصدد: "قمنا بتشييد معلم علمي عالمي - متحف المستقبل - نفتتحه قريبا بإذن الله.. وسيكون هو المركز الفكري والإداري لهذا الحراك العلمي العربي الجديد"، لافتا إلى أنه يراهن على العلم والعلماء وأصحاب الأفكار "لتغيير واقعنا العربي نحو الأفضل".

وأوضح أنه سيتم الاهتمام بهؤلاء النوابغ علميا وبحثيا وربطهم مع أكبر المفكرين والعلماء والشركات في العالم وتطوير أفكارهم "لتعظيم أثرهم الإيجابي على المنطقة".

ومن المنتظر أن يتم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن تفاصيل المشروع في مؤتمر إقليمي وكذلك تفاصيل كل مسار من المسارات ضمن المبادرة وآلية التسجيل فيها.