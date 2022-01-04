جدل بعد مخالطة بوريس جونسون لأحد مصابى كورونا وتجاهله "قواعد العزل"

كتبت نهال أبو السعود

يواجه رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون أسئلة جديدة حول كسر قواعد كورونا وسط مزاعم بأنه لم يعزل نفسه في يناير الماضي بعد مخالطة أحد المساعدين فى داونينج ستريت أثبت لاحقًا إصابته بالعدوى.

قالت المصادر لصحيفة ديلي ميرور إن رئيس الوزراء وقف بالقرب من مصور الفيديو في داونينج ستريت فى 31 ديسمبر 2020 أثناء تسجيل رسالته الرسمية للعام الجديد حيث كانت المملكة المتحدة على وشك التعرض لموجة ثانية من الفيروس.

وأشارت الصحيفة الى ان نتيجة اختبار مصور الفيديو للإصابة بفيروس كوفيد-19 كانت إيجابية بعد تسجيل الرسالة، وبناءا عليه أبلغوا 10 مسؤولين وموظفين آخرين في الغرفة طُلب منهم عزل أنفسهم لمدة 10 أيام ، لكن رئيس الوزراء لم يفعل ذلك.

أصر متحدث باسم داونينج ستريت على أن جونسون لم يخالف أي لوائح لأنه تم اتباع تدابير التباعد الاجتماعي طوال التسجيل.

لكن صور التسجيل المنشورة على موقع مشاركة الصور على موقع فليكر الإلكتروني قد تثير تساؤلات حول ما إذا كان جونسون قد حافظ في الواقع على مسافة مترين بينه وبين مصور الفيديو ، على النحو المنصوص عليه في التوجيهات الرسمية.

قال مصدر لصحيفة The Mirror إن مصور الفيديو ، الذي لم يكن يرتدي قناعًا للوجه ، وقف "وجهًا لوجه" مع رئيس الوزراء لمدة 15 دقيقة تقريبًا، واضاف المصدر أيضًا أن السيد جونسون والمساعد كانا على مسافة أقل من مترين أثناء التسجيل.

أوضحت التوجيهات الرسمية في ذلك الوقت أن أي شخص جاء على بعد مترين ، لأكثر من 15 دقيقة ، من شخص ثبتت إصابته فيما بعد بـ Covid ، يجب أن يعزل نفسه.

بعد أقل من أسبوع من حدوث التسجيل ، دخلت إنجلترا في ثالث إغلاق وطني لها مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد وبدأت المستشفيات في جميع أنحاء البلاد تمتلئ بالمرضى.

وقال متحدث باسم داونينج ستريت: "كان رئيس الوزراء بعيدًا اجتماعيًا عن الشخص الذي ثبتت إصابته لاحقًا وكانت مدة التصوير أقل من 15 دقيقة وهذا ما أكده الحاضرون. لم يُنصح بالعزل لأن القواعد لم تتطلب منه القيام بذلك ".