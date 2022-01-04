تعرف على برنامج النرويج لرئاسة مجلس الأمن عن شهر يناير الجارى

كتبت ـ هند المغربى

تتسلم البعثة الدائمة لدولة النرويج رئاسة مجلس الامن خلال شهر يناير الجارى خلفا لرئاسة النيجر عن شهر ديسمبر الماضي وتنظم البعثة الدائمة للنرويج بالمجلس ثلاثة أحداث توقيع وفقا لتقرير المجلس الحدث الاول هو مناقشة مفتوحة على المستوى الوزاري حول المرأة والسلام والأمن تحت شعار "حماية المشاركة: معالجة العنف الذي يستهدف النساء فى عمليات السلام والأمن"، وسيرأس الاجتماع وزيرة الخارجية النرويجية ، أنكن هويتفلدت ومن المتوقع أن تقدم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت وممثل المجتمع المدني بتقديم إحاطة.

ووفق تقرير المجلس يتناول الحدث الثاني مناقشة مفتوحة حول حماية المدنيين تحت شعار "الحروب في المدن: حماية المدنيين في المناطق الحضرية"، وسيرأس الاجتماع رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور، ومن المتوقع أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو ج وتيريش ورئيس اللجنة الدولية السيد بيتر مورير وممثل المجتمع المدني إحاطة.

و من المقرر أيضا أن يعقد مجلس الأمن مناقشته ربع السنوية حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية. وتعتزم النرويج رفع مستوى المناقشة إلى المستوى الوزاري ومن المتوقع أن تترأس وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفلدت الاجتماع.

وتشمل قضايا الشرق الأوسط الأخرى على البرنامج التطورات في سوريا واليمن ومن المقرر أيضا أن يعقد مجلس الأمن اجتماعا بشأن أفغانستان، ومن المتوقع أن يترأس الاجتماع رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور وتعتزم النرويج افتتاح الاجتماع بموجب القاعدة 37 لمشاركة الدول المجاورة لأفغانستان.

كما يتناول المجلس خلال برنامج العمل عن شهر يناير العديد من القضايا الخاصة بالقارة الافريقية

وهى ليبيا ، وستعقد إحاطة ومشاورات بشأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) وتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ؛ كما يتناول البرنامج دولة مالي ، حيث سيعقد إحاطة ومشاورات بشأن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) ؛ بالإضافة إلى إحاطة نصف السنوية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول السودان ؛ وكذلك ستعقد مشاورات حول غرب أفريقيا ومنطقة الساحل تتناول أنشطة مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لغرب إفريقيا (UNOWAS).

ووفق تقرير برنامج عمل المجلس ومن المتوقع أن يتبنى المجلس قرارًا يجدد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص (UNFICYP) ، وهي القضية الأوروبية الوحيدة في البرنامج، وفيما يتعلق بالقضايا في الأمريكتين ، سيكون هناك إحاطة ومشاورات حول كولومبيا.

ويتناول برنامج عمل المجلس لهذا الشهر عدد من القضايا في يناير اعتمادًا على التطورات ، بما في ذلك كوريا الديمقراطية وإثيوبيا وإيران وميانمار والسودان وأوكرانيا. وجارى مناقشات بشأن عقد اجتماع مفتوح محتمل بشأن ميانمار بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للانقلاب.