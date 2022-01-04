اليوم السابع
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بوريس جونسون يعقد مؤتمر حول وضع كورونا فى بريطانيا بعد عطلات رأس السنة

الثلاثاء، 04 يناير 2022 03:53 م
بوريس جونسون يعقد مؤتمر حول وضع كورونا فى بريطانيا بعد عطلات رأس السنة بوريس جونسون
كتبت: نهال أبو السعود

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سيعقد بوريس جونسون مؤتمرا صحفيا افتراضيا في وقت لاحق يوم الثلاثاء للرد على أسئلة حول نهج حكومته لمعالجة الانتشار السريع لمتحور أوميكرون.

 

من المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء بتحديث البلاد حول الوضع الوبائي بعد مراجعة أحدث البيانات حول أرقام حالات كورونا ودخول المستشفى من عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

 

سينضم البروفيسور سير كريس ويتي ، كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا ، وكبير المسؤولين العلميين بالحكومة السير باتريك فالانس إلى جونسون لرسم الصورة الأخيرة.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه الكلية الملكية للتمريض (RCN) إلى اتباع نهج أكثر "حذرًا" للقيود في إنجلترا لجعل البلاد تتماشى مع بقية المملكة المتحدة ، ويُعتقد أن ستة صناديق على الأقل من مؤسسات NHS قد أعلنت عن حوادث خطيرة.

 

ويتعرض جونسون أيضًا لضغوط لخفض فترة العزلة الذاتية لفيروس كوفيد للناس في إنجلترا من سبعة إلى خمسة أيام ، حيث يحذر رؤساء الأعمال وزعيم الضيافة من نقص كبير في العمالة.

 

ومع ذلك ، فقد اقترح داونينج ستريت بقوة أن جونسون سوف يلتزم بإجراءات الخطة ب الحالية بدلاً من إجراء أي تغييرات رئيسية هذا الأسبوع.

 

وقال المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء يوم الثلاثاء "في الوقت الحالي ، لا نرى أي بيانات تشير إلى أن المزيد من القيود سيكون النهج الصحيح - بالنظر إلى أننا نعلم أنه من المهم تحقيق التوازن الصحيح بين الحياة وسبل العيش".

 

وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة تعتقد أن الخطة ب تعمل ، قال المتحدث: "نعتقد أن هذا هو المسار الصحيح - نطلب من الناس العمل من المنزل ، وبالطبع برنامج التعزيز."

 

من جانها، أصرت وزيرة اللقاحات ماجي ثروب في وقت سابق على أن "الخطة ب تعمل" وأشارت إلى أن الحكومة لن تستجيب لدعوات فرض المزيد من القيود. وقالت لشبكة سكاي نيوز يوم الثلاثاء "لا أرى أي سبب يجعلنا بحاجة للتغيير".


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قيود كورونا

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