التعليم: توفير منهج الإنجليزى للثالث الثانوى pdf بعد تحديثه على بنك المعرفة

كتب ــ محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوى العام نسخة رقمية pdf، على موقع بنك المعرفة المصرى، موضحة أن الطالب سيجد نسخة من الكتاب على موقع بنك المعرفة بعد تحديث المنهج الدراسى .

وكان أولياء أمور اشتكوا خلال الأيام الماضية من عدم توافر كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوى العام.

وكانت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت فى وقت سابق، أن نسبة توريد كتب العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي بالمدارس الحكومية الرسمية والخاصة لغات تخطت الـ 90%، على أن يتم الانتهاء من التوريدات المطلوبة لجميع المدارس خلال الأيام المقبلة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن مناهج الصف الرابع الابتدائى ليست صعبة أو ستؤدى إلى تعقيد الأطفال كما يرى البعض، موضحة أن من وضعها بينهم متخصصون فى مستويات نمو الطفل، مشيرة إلى أن جوهر الاختلاف أن هذه المناهج لا تقدم المعرفة جاهزة للمتعلم، بل تمنحه الفرص ليبحث عن المعلومة ويتوصل إليها سواء من خلال الأنشطة الفردية أو الجماعية.

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائى لا تمثل أى عبء على التلاميذ كما يتصور البعض، لأن المناهج تركز فى الأساس على التعلم الحقيقى القائم على المعرفة وليس التعلم من أجل الحصول على درجة، مضيفة أن كتب الصف الرابع الابتدائى تنمى المهارات المهنية لدى الطلاب، كما أنه تم تدريب المعلمين على المناهج الجديدة.