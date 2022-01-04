اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 08:40 م
أكرم القصاص
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بنجلاديش تدعو ميانمار إلى إعادة طوعية وآمنة للروهينجا

الثلاثاء، 04 يناير 2022 07:30 م
بنجلاديش تدعو ميانمار إلى إعادة طوعية وآمنة للروهينجا الروهينجا - أرشيفية
وكالات

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دعت بنجلاديش إلى إعادة مبكرة وطوعية وآمنة لمواطني ميانمار (من طائفة الروهينجا) الذين تم إيواؤهم مؤقتا في بنجلاديش.
 
جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثتها وزارة الشؤون الخارجية في بنجلاديش بمناسبة عيد استقلال ميانمار، أعربت فيها عن استعداد بنجلاديش للتعاون من أجل تعزيز العلاقة مع ميانمار جنبا إلى جنب مع ضمان الإعادة المبكرة للروهينجا إلى موطنهم الأصلي في ولاية "راخين".
 
وذكرت الوزارة - حسبما نقلت وكالة أنباء "يو إن بي" البنغالية - أن "شعب بنجلاديش كان حريصا على تطوير علاقات متبادلة المنفعة مع شعب ميانمار كجيران وسنعمل معا لتعزيز هذه العلاقة".
 
وتستضيف بنجلاديش حاليا أكثر من 1ر1 مليون من الروهينجا في منطقة "كوكس بازار" وجزيرة "بهاسان شار".

بنجلاديش

ميانمار

الروهينجا

الوضع في ميانمار

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