بايدن: إصابات أوميكرون فى الولايات المتحدة سترتفع فى الأيام المقبلة

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إصابات أوميكرون في الولايات المتحدة الأمريكية سترتفع في الأيام المقبلة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلنت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إصابات متحور "اوميكرون" من فيروس كورونا تشكل الآن 95% من الإصابات الجديدة فى الولايات المتحدة.

وذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن إصابات متحور "اوميكرون" شكلت 95.4% من إجمالى إصابات كورونا فى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت القناة أن معدل الإصابات بكورونا ارتفع من 8% خلال الأسبوع المنتهى بـ 11 ديسمبر الماضي، ثم 37.9% فى الأسبوع المنتهى فى 18 ديسمبر، ليصل إلى 95.4% فى الأسبوع المنتهى بالأول من يناير الجاري.