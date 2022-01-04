اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 08:36 م
أكرم القصاص
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أمريكا: إصابات "اوميكرون" تشكل الآن 95% من الحالات الجديدة فى البلاد

الثلاثاء، 04 يناير 2022 07:30 م
أمريكا: إصابات "اوميكرون" تشكل الآن 95% من الحالات الجديدة فى البلاد اجراءات مكافحة فيروس كورونا
واشنطن / أ ش أ/

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أعلنت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إصابات متحور "اوميكرون" من فيروس كورونا تشكل الآن 95% من الإصابات الجديدة فى الولايات المتحدة.

 

وذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن إصابات متحور "اوميكرون" شكلت 95.4% من إجمالى إصابات كورونا فى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

 

وأوضحت القناة أن معدل الإصابات بكورونا ارتفع من 8% خلال الأسبوع المنتهى بـ 11 ديسمبر الماضي، ثم 37.9% فى الأسبوع المنتهى فى 18 ديسمبر، ليصل إلى 95.4% فى الأسبوع المنتهى بالأول من يناير الجاري.

 


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