أمريكا: إصابات "اوميكرون" تشكل الآن 95% من الحالات الجديدة فى البلاد

واشنطن / أ ش أ/

أعلنت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إصابات متحور "اوميكرون" من فيروس كورونا تشكل الآن 95% من الإصابات الجديدة فى الولايات المتحدة.

وذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن إصابات متحور "اوميكرون" شكلت 95.4% من إجمالى إصابات كورونا فى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت القناة أن معدل الإصابات بكورونا ارتفع من 8% خلال الأسبوع المنتهى بـ 11 ديسمبر الماضي، ثم 37.9% فى الأسبوع المنتهى فى 18 ديسمبر، ليصل إلى 95.4% فى الأسبوع المنتهى بالأول من يناير الجاري.